Taylor & Francis Online to kompleksowa platforma cyfrowa umożliwiająca badania akademickie i publikacje naukowe. Jest obsługiwany przez Taylor & Francis Group, wiodącego międzynarodowego wydawcę czasopism akademickich, książek i zasobów internetowych. Taylor & Francis Online to istotne źródło dostępu do badań naukowych i ich rozpowszechniania, wspierające społeczność akademicką za pomocą solidnych narzędzi i ogromnego repozytorium wiedzy.

Strona internetowa: tandfonline.com

