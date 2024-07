Targum Video to superszybka usługa tłumaczenia wideo oparta na sztucznej inteligencji. Umożliwia użytkownikom łatwe tłumaczenie filmów na wiele języków w ciągu kilku sekund. Korzystanie z usługi polega na przesłaniu pliku wideo lub udostępnieniu linku do filmu. Następnie usługa automatycznie wykrywa język, dokonuje transkrypcji i tłumaczenia wideo oraz udostępnia użytkownikowi hosta. Usługa udostępnia także popularne filmy na swojej stronie głównej i zapewnia platformę do udostępniania filmów na różnych platformach mediów społecznościowych. Ponadto użytkownicy mogą zarejestrować się w celu uzyskania dostępu do wersji beta, aby uzyskać dostęp do dalszych funkcji. Targum Video to niezawodne i wydajne narzędzie do szybkiego i dokładnego tłumaczenia filmów.

Strona internetowa: targum.video

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Targum Video. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.