Taledo łączy wszystkie etapy procesu rekrutacyjnego w jeden inteligentny pakiet. Nieważne, czy chcesz zastąpić tradycyjnego headhuntera, przekazać mnóstwo narzędzi lub promować swoje ogłoszenia o pracę jednym kliknięciem, Taledo ma dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie. Uzyskaj dostęp do ekskluzywnej puli talentów Taledo i poproś o rozmowy kwalifikacyjne ze wskaźnikiem pozytywnych odpowiedzi sięgającym 70% w Taledo Recruit. Otrzymuj aplikacje do swojego systemu i dostosowuj procesy rekrutacyjne do swoich potrzeb dzięki bezpłatnemu Taledo Manage.

Strona internetowa: taledo.com

