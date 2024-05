Oprogramowanie do wirtualnego dopasowania - Najpopularniejsze aplikacje Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Oprogramowanie do wirtualnego dopasowania umożliwia firmom odzieżowym oferowanie klientom szczegółowych informacji o rozmiarach, zwiększając ich zdolność do dokonywania świadomych zakupów odzieży online. Sprzedawcy detaliczni mogą opracowywać niestandardowe tabele rozmiarów dla swoich produktów lub umożliwiać klientom tworzenie spersonalizowanych profili rozmiarów, polecając produkty, które zapewniają najlepsze dopasowanie. Oprogramowanie to można zintegrować z platformami handlu elektronicznego lub kioskami w sklepach, aby poprawić jakość obsługi klienta. Ponieważ oprogramowanie do wirtualnego dopasowania jest głównie narzędziem skierowanym do klienta, należy je zintegrować z oprogramowaniem zorientowanym na klienta, takim jak platformy handlu elektronicznego i narzędzia personalizacji, a także systemami zaplecza, takimi jak oprogramowanie do analizy handlu elektronicznego.