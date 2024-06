Oprogramowanie do poczty wideo - Najpopularniejsze aplikacje Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Oprogramowanie do wideo e-maili umożliwia użytkownikom dołączanie spersonalizowanych filmów do wiadomości e-mail, usprawniając komunikację. Marketerzy wykorzystują pocztę wideo do wzbogacania swoich kampanii e-mailowych o angażujące treści wideo, natomiast przedstawiciele handlowi wykorzystują ją do personalizowania wiadomości e-mail do klientów i potencjalnych klientów. Niektóre narzędzia do wideo e-maili są przeznaczone specjalnie dla zespołów sprzedaży lub marketingu i oferują funkcje dostosowane do ich potrzeb. W przypadku marketingu funkcje te mogą obejmować planowanie kampanii, śledzenie i możliwość przesyłania list e-mailowych. Zespołom sprzedaży mogą oferować automatyczne powiadomienia e-mailowe i integrację z oprogramowaniem CRM. Chociaż niektóre programy do hostingu wideo i przechwytywania ekranu/wideo zawierają pocztę wideo jako dodatkową funkcję, wiele rozwiązań do obsługi poczty wideo to samodzielne narzędzia. Rozwiązania te często oferują funkcje śledzenia wiadomości e-mail, takie jak śledzenie działań odbiorców, i integrują się z popularnym oprogramowaniem poczty e-mail, umożliwiając użytkownikom dalsze korzystanie z preferowanych usług poczty e-mail.