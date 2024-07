Narzędzia do zarządzania testami - Najpopularniejsze aplikacje Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Narzędzia do zarządzania testami pomagają zespołom programistów w organizowaniu, śledzeniu i utrzymywaniu testów oprogramowania. W przeciwieństwie do narzędzi do testowania oprogramowania lub oprogramowania do automatyzacji testów, narzędzia te nie są przeznaczone do wykonywania testów. Zamiast tego rozwiązania do zarządzania testami umożliwiają programistom przechowywanie przypadków testowych i wyników w strukturze przypominającej repozytorium, którą można przekształcić w przydatne raporty. Narzędzia te integrują się z narzędziami do testowania oprogramowania, oprogramowaniem do automatyzacji testów i innymi narzędziami programistycznymi. Oprogramowanie do zarządzania testami udostępnia przypadki i warunki testowe wykorzystywane w rozwiązaniach testowych. Korzystając z narzędzi do zarządzania testami, firmy mogą skutecznie monitorować wszystkie testy, które wymagają przeglądu podczas tworzenia oprogramowania, zapewniając ujednolicone warunki testowania w całej firmie.