Oprogramowanie do analizy statystycznej - Najpopularniejsze aplikacje

Oprogramowanie do analizy statystycznej to wyspecjalizowane aplikacje stworzone, aby umożliwić użytkownikom przeprowadzanie skomplikowanych analiz statystycznych. Oferowane oprogramowanie wyposażone jest w narzędzia ułatwiające organizację, interpretację i prezentację wyznaczonych zbiorów danych. Zazwyczaj łączą funkcje zarządzania danymi z funkcjami specjalnie zaprojektowanymi do analizy statystycznej. Szereg możliwości analizy statystycznej obejmuje między innymi obsługę metodologii takich jak analiza regresji, analiza predykcyjna i modelowanie statystyczne. Narzędzia programowe do analizy statystycznej, wykorzystywane głównie przez analityków danych i matematyków, mogą również zawierać funkcje specyficzne dla danej branży. Te dostosowane funkcje mogą służyć do badań naukowych, modelowania kosztów lub nauk o zdrowiu, podczas gdy inne są na tyle wszechstronne, że umożliwiają przeprowadzanie różnych analiz statystycznych w różnych branżach i zastosowaniach.