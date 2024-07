Platformy sieci społecznościowych - Najpopularniejsze aplikacje Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Platformy sieci społecznościowych umożliwiają osobom fizycznym i firmom łączenie się ze sobą w celu komunikowania się i udostępniania danych, często na forum publicznym. W sieciach społecznościowych użytkownicy są reprezentowani przez profil i łączą się z innymi użytkownikami, którzy mają podobne zainteresowania lub pochodzenie, lub których znają w prawdziwym życiu. Dostęp do platform sieci społecznościowych jest zazwyczaj możliwy za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej. Firmy wykorzystują sieci społecznościowe do różnych celów. Pozwala im budować i utrzymywać markę poprzez udostępnianie treści lub promowanie materiałów marketingowych. Można go również używać między innymi do tworzenia sieci kontaktów, reklamy, a nawet obsługi klienta. Firmy mogą korzystać z oprogramowania sieci społecznościowych w połączeniu z oprogramowaniem należącym do jednej lub kilku z następujących kategorii: zarządzanie mediami społecznościowymi, analityka społecznościowa, monitorowanie mediów społecznościowych, reklama społecznościowa i obsługa klienta w mediach społecznościowych.