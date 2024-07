Oprogramowanie współdzielonej skrzynki odbiorczej - Najpopularniejsze aplikacje - Argentyna

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Oprogramowanie do współdzielonej skrzynki odbiorczej tworzy środowisko współpracy, w którym zespoły mogą wspólnie obsługiwać wiadomości e-mail. Narzędzia te mogą połączyć wiele kont e-mail w jedną skrzynkę odbiorczą, upraszczając zarządzanie pocztą e-mail. Zazwyczaj firmy mają główne konto e-mail przeznaczone do zapytań lub obsługi klienta, do którego dostęp mają różni pracownicy, ale brakuje mu możliwości wspólnego reagowania. Rozwiązania współdzielonych skrzynek odbiorczych rozwiązują ten problem, zapewniając platformę, na której zespoły mogą wspólnie odpowiadać na zapytania zewnętrzne, wykorzystując wiedzę pochodzącą z crowdsourcingu i komunikację w aplikacji. Dodatkowo oferują narzędzia do tworzenia przepływów pracy i zadań w oparciu o zapytania e-mailowe. Te współdzielone skrzynki odbiorcze pobierają wiadomości e-mail z kont dostarczonych przez dostawców oprogramowania pocztowego, umożliwiając wspólną dyskusję i udzielanie odpowiedzi. Często funkcjonują jako samodzielne rozwiązania, które można zintegrować z oprogramowaniem CRM, zapewniając płynny zapis interakcji z klientami. Powszechna jest również integracja z oprogramowaniem do zarządzania zadaniami, co pozwala użytkownikom łatwo tworzyć zadania związane z pocztą elektroniczną lub sprzedażą biletów.