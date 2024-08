Wyszukiwarki - Najpopularniejsze aplikacje - Wyspy Cooka

百度

baidu.com

Baidu, Inc. (chiński: 百度; pinyin: Bǎidù, co oznacza „sto razy”, zangielizowane BY-doo) to chińska międzynarodowa firma technologiczna specjalizująca się w usługach i produktach związanych z Internetem oraz sztucznej inteligencji (AI), z siedzibą w Pekinie Haidian Dzielnica. Jest to jedna z największ...