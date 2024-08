Oprogramowanie do grywalizacji sprzedaży - Najpopularniejsze aplikacje - Wyspy Cooka

Trivie

trivie.com

Trivie to platforma Learning as a Service służąca do pomiaru, zarządzania i poszerzania wiedzy. Robimy to, łącząc naukę o mózgu, uczenie się społeczne i solidne analizy, aby pomóc pracownikom zapamiętać to, co muszą wiedzieć, aby efektywniej wykonywać swoją pracę, jednocześnie zapewniając firmom zaa...