Oprogramowanie do kompensacji sprzedaży - Najpopularniejsze aplikacje - Białoruś

Commissionly

commissionly.io

Commissionly to pierwsza oparta na chmurze aplikacja internetowa do zarządzania prowizjami i wynagrodzeniami ze sprzedaży, która jest w 100% skupiona na małych i średnich firmach. Dzięki naszym nieskomplikowanym narzędziom do importowania danych, opartemu na kreatorach planowi celów i wynagrodzeń or...