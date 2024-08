Oprogramowanie do planowania powierzchni handlowej - Najpopularniejsze aplikacje - Barbados

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Oprogramowanie do planowania powierzchni handlowej pomaga sprzedawcom detalicznym w zarządzaniu układem sklepów fizycznych i optymalizowaniu ich za pomocą wizualnych reprezentacji każdej lokalizacji. To oprogramowanie wykorzystuje planogramy do zilustrowania fizycznej struktury sklepu, w tym elementów takich jak półki, i poprawia merchandising wizualny poprzez integrację informacji o produkcie i marce. Oprogramowanie to, używane głównie przez handlowców i menedżerów sprzedaży detalicznej, zapewnia wyświetlanie produktów w optymalnych lokalizacjach. Dodatkowo oferuje wgląd w to, jak planowanie przestrzeni wpływa na sprzedaż. Planowanie powierzchni handlowych może być oferowane jako samodzielny produkt lub jako część kompleksowego systemu zarządzania sprzedażą detaliczną. Zwykle wymaga integracji z innym oprogramowaniem, takim jak aplikacje do zarządzania asortymentem detalicznym i systemy logistyki w sklepach.