Oprogramowanie do planowania asortymentu detalicznego - Najpopularniejsze aplikacje - Argentyna

Oprogramowanie do planowania asortymentu detalicznego umożliwia sprzedawcom offline projektowanie asortymentu towarów w sklepie (różnorodność produktów) i głębokości (liczba jednostek SKU lub pozycji w każdej kategorii), która jest zgodna z oczekiwaniami i popytem klientów. Zapewniając dostępność odpowiedniego asortymentu w odpowiednim sklepie, maksymalizuje potencjał sprzedażowy. Oprogramowanie to gromadzi i analizuje dane dotyczące preferencji klientów, zachowań zakupowych w przeszłości oraz reakcji na rabaty i promocje, pomagając w optymalnym zaopatrzeniu każdego sklepu. Ponadto oprogramowanie do planowania asortymentu detalicznego można zintegrować z punktami sprzedaży detalicznej i systemami kontroli zapasów w celu przechwytywania i analizowania danych na poziomie sklepu, takich jak dane dotyczące sprzedaży, informacje o klientach i poziomy zapasów. Te spostrzeżenia są niezbędne do skutecznego planowania asortymentu w każdym sklepie. Oprogramowanie pomaga również zarządzać zapasami, zmniejszając braki w magazynie, zapobiegając wyczerpaniu zapasów i identyfikując bestsellery, wspierając w ten sposób lepsze planowanie zapasów i decyzje zakupowe.