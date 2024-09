Oprogramowanie do ochrony aplikacji

Oprogramowanie do zarządzania stanem zabezpieczeń aplikacji (ASPM).

Narzędzia do orkiestracji wydań aplikacji (ARO).

Platformy do tworzenia aplikacji

Oprogramowanie do optymalizacji App Store

Narzędzia do zarządzania API

Oprogramowanie do generowania API

Oprogramowanie do zarządzania dokumentacją API

Narzędzia do projektowania API

Oprogramowanie do animacji

Oprogramowanie do generowania wideo AI

Oprogramowanie do wykrywania treści AI

Oprogramowanie do generowania kodu AI

Oprogramowanie do weryfikacji wieku

Oprogramowanie do marketingu afiliacyjnego

Oprogramowanie do aktywnych narzędzi edukacyjnych

Oprogramowanie do obsługi sieci i treści oparte na koncie

Oprogramowanie do wykonywania na podstawie konta

Oprogramowanie do bezpośredniej poczty oparte na koncie

Oprogramowanie do przetwarzania danych oparte na kontach

Oprogramowanie do zarządzania danymi konta

Oprogramowanie do zarządzania nieobecnościami

Oprogramowanie do testów A/B

Oprogramowanie do drukowania 3D

Oprogramowanie do modelowania 3D

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Oprogramowanie Push-To-Talk (PTT). - Najpopularniejsze aplikacje - Gruzja Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Oprogramowanie Push-to-talk (PTT) przekształca urządzenia w kanały natychmiastowej komunikacji, podobne do walkie-talkie. Po zainstalowaniu tego oprogramowania użytkownicy mogą komunikować się, naciskając jeden przycisk i mówiąc do swojego urządzenia, natychmiastowo przesyłając wiadomość do odpowiednich członków zespołu w czasie rzeczywistym. Narzędzia PTT umożliwiają szybką i efektywną komunikację zespołów znajdujących się w różnych lokalizacjach, bez konieczności korzystania z rozmów telefonicznych czy wysyłania wiadomości tekstowych. W związku z tym rozwiązania te są popularne wśród zespołów z różnych branż, takich jak sprzedaż terenowa, budownictwo i produkcja, których członkowie często są rozproszeni po różnych lokalizacjach. Chociaż niektóre opcje PTT wymagają od dostawców usług określonych urządzeń, większość z nich przekształciła się w rozwiązania programowe kompatybilne z szeroką gamą urządzeń. Niektóre rozwiązania PTT są dostępne wyłącznie w formie aplikacji mobilnych, inne można także pobrać na komputery stacjonarne.