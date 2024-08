Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Systemy zarządzania informacją o produkcie (PIM). - Najpopularniejsze aplikacje - Barbados Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Systemy zarządzania informacjami o produkcie (PIM) centralizują i zarządzają informacjami o produktach w handlu elektronicznym, zapewniając pojedynczy, dokładny widok danych produktów. Narzędzia te pomagają zachować spójne i wysokiej jakości dane produktów. Menedżerowie produktów i zespoły zajmujące się danymi korzystają z systemów PIM do gromadzenia danych z różnych źródeł i rozwiązywania problemów z danymi, natomiast zespoły marketingowe wykorzystują je do dystrybucji danych o produktach we wszystkich pożądanych kanałach. Zarządzanie doświadczeniem produktu (PXM) to zaawansowana forma PIM, która poprawia doświadczenie kupującego poprzez wykorzystanie danych o produkcie i zasobów cyfrowych. Chociaż PXM zazwyczaj zawiera funkcje zarządzania zasobami cyfrowymi (DAM), rozwiązania PIM integrują się również z narzędziami DAM w celu poprawy danych produktów. Dodatkowo oprogramowanie PIM integruje się z platformami e-commerce w celu dostarczania danych o produktach dla sklepów internetowych oraz z systemami ERP lub oprogramowaniem do zarządzania danymi produktów (PDM) w celu przechwytywania specyfikacji technicznych produktów.