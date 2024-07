Oprogramowanie PR-CRM - Najpopularniejsze aplikacje - Argentyna

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Oprogramowanie CRM Public Relations (PR) ułatwia przechowywanie danych kontaktowych i zarządzanie relacjami z interesariuszami i wpływowymi osobistościami, takimi jak dziennikarze i blogerzy. Dostosowane do specyficznych potrzeb agencji i działów PR, oprogramowanie to wyposaża zespoły PR w niezbędne narzędzia do skutecznej komunikacji z przedstawicielami mediów, monitorowania historii interakcji firmy z indywidualnymi influencerami i oceny poziomu zaangażowania w kampanie PR. Oprogramowanie PR CRM jest powszechnie integrowane z innymi rozwiązaniami PR, takimi jak oprogramowanie do dystrybucji informacji prasowych i oprogramowanie analityczne. Chociaż narzędzia do targetowania mediów i wpływowych osób w pewnym stopniu się pokrywają, PR CRM pomaga przede wszystkim w śledzeniu, organizowaniu i ocenie istniejących relacji z mediami, podczas gdy ten drugi koncentruje się głównie na odkrywaniu potencjalnych klientów i działaniach informacyjnych.