Oprogramowanie portali - Najpopularniejsze aplikacje - Bośnia i Hercegowina

Oprogramowanie portalowe to narzędzie programistyczne zaprojektowane, aby pomóc użytkownikom w utworzeniu scentralizowanego punktu dostępu do nawigacji po intranetach. Firmy korzystają z portali w celu tworzenia dostępnych platform, które mogą obejmować cyfrowe pulpity nawigacyjne po punkty dostępu do aplikacji, podobne do oprogramowania do jednokrotnego logowania (SSO). Platformy te oferują narzędzia do tworzenia punktów dostępu, organizowania danych i integracji aplikacji, dzięki czemu są szczególnie przydatne dla firm wielkości przedsiębiorstw, których celem jest zwiększenie dostępności dla dużej bazy użytkowników. Innym powszechnym typem portalu jest portal infrastruktury, który zapewnia programistom dostęp do wewnętrznych aplikacji, kodu i danych.