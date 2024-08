Oprogramowanie do orkiestracji płatności - Najpopularniejsze aplikacje - Bośnia i Hercegowina

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Oprogramowanie do orkiestracji płatności oferuje ujednoliconą warstwę, która integruje i zarządza transakcjami pomiędzy różnymi dostawcami usług płatniczych i instytucjami finansowymi. Oprogramowanie to umożliwia firmom obsługę i monitorowanie płatności zarówno B2C, jak i B2B, płynnie przełączając się między różnymi bramkami płatniczymi i rozwiązaniami do przetwarzania, redukując błędy i unikając nieudanych transakcji. Dodatkowo zapewnia wbudowaną zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa. To sprawia, że ​​jest to szczególnie korzystne dla średnich i dużych firm B2B w sektorach takich jak handel elektroniczny, handel detaliczny i SaaS. Ważne jest, aby odróżnić oprogramowanie do orkiestracji płatności od bramek płatniczych i oprogramowania do przetwarzania płatności, ponieważ integruje się ono z tymi rozwiązaniami, a nie je zastępuje. Łączy się również z platformami handlu elektronicznego, ułatwiając handel transgraniczny i globalny.