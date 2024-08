Bramki płatnicze - Najpopularniejsze aplikacje - Wyspy Cooka

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Bramki płatnicze usprawniają proces transakcji płatniczych między kupującymi a sprzedawcami, bezpiecznie przesyłając szczegóły transakcji do banków. Firmy zajmujące się handlem elektronicznym polegają na bramkach płatniczych, aby zapewnić bezpieczny transfer informacji o płatnościach od klientów do sprzedawców i podmiotów przetwarzających płatności. Menedżerowie handlu elektronicznego używają tego oprogramowania do akceptowania płatności w wielu kanałach, natomiast specjaliści ds. finansów używają go do śledzenia wydajności płatności. Ważne jest, aby odróżnić bramki płatnicze od oprogramowania do przetwarzania płatności, które jest przeznaczone do transakcji między przedsiębiorstwami (B2B). Bramki płatnicze integrują się z platformami handlu elektronicznego, oprogramowaniem koszyka na zakupy i oprogramowaniem do zarządzania subskrypcjami, aby ułatwić płatności za towary i usługi sprzedawane za pośrednictwem tych systemów.