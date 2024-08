Oprogramowanie do wydawania kart płatniczych - Najpopularniejsze aplikacje - Bułgaria Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Oprogramowanie do wydawania kart płatniczych umożliwia firmom i instytucjom finansowym produkcję zarówno fizycznych, jak i wirtualnych kart płatniczych. Banki wykorzystują to oprogramowanie do wydawania kart płatniczych swoim klientom, natomiast firmy wykorzystują je do generowania kart dla swoich pracowników. Korporacyjne karty płatnicze pomagają firmom monitorować wydatki związane z pracą i pomagają pracownikom w utrzymaniu odrębności finansów firmowych i osobistych. Oprogramowanie to różni się od tych przeznaczonych do tworzenia identyfikatorów, kart dostępu czy kart podarunkowych. Oprogramowanie do wydawania kart płatniczych integruje się z oprogramowaniem do księgowości i zarządzania wydatkami dla firm oraz z podstawowym oprogramowaniem bankowym dla instytucji finansowych.