Inne oprogramowanie do generowania leadów - Najpopularniejsze aplikacje - Brazylia

LeadSwift

leadswift.com

LeadSwift to oparta na chmurze platforma do generowania leadów i docierania do nich. Jednym kliknięciem może znaleźć wszystkie lokalne firmy (takie jak „Restauracje w Toronto”) i powiedzieć Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby sprzedać im produkty/usługi – w tym, czy mają problemy ze stroną internet...