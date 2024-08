Inne oprogramowanie analityczne - Najpopularniejsze aplikacje - Barbados

Evocon

evocon.com

Evocon to oparte na chmurze rozwiązanie do monitorowania produkcji, które pomaga firmom produkcyjnym zarządzać wydajnością produkcji i ją poprawiać. Evocon automatyzuje i digitalizuje gromadzenie danych z maszyn produkcyjnych. Następnie przesyłamy zebrane dane do chmury, aby producenci mieli do nich...