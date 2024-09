Oprogramowanie do zarządzania reputacją online - Najpopularniejsze aplikacje - Gruzja

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Oprogramowanie do zarządzania reputacją online pozwala firmom monitorować recenzje użytkowników online i promować pozytywne doświadczenia za pośrednictwem internetowych platform recenzji. Firmy, które chcą promować swoją markę poprzez pozytywne recenzje użytkowników online, będą korzystać z oprogramowania do zarządzania reputacją online, aby wychwycić negatywne doświadczenia. Produkty zapewniają także mechanizmy umożliwiające użytkownikom przesyłanie nowych recenzji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kampanii reklamowych. Produkty zapewniają platformy, których zespoły marketingowe używają do agregowania i interpretowania reputacji firmy w Internecie. Zespoły często korzystają z cyfrowych formularzy udostępnianych przez platformę w celu prowadzenia kampanii e-mailowych i pozyskiwania nowych recenzji. Wiele produktów posiada również narzędzia monitorujące, które umożliwiają odkrywanie dyskusji i postów użytkowników w mediach społecznościowych. Produkty te różnią się od oprogramowania do monitorowania mediów społecznościowych tym, że ich celem jest zbieranie recenzji online, ale mogą obejmować funkcje mediów społecznościowych. Istnieje zamieszanie, ale niewiele łączy się z oprogramowaniem do przeglądu produktów. Narzędzia te przechowują recenzje klientów w witrynach handlu elektronicznego i zapewniają niewielkie możliwości monitorowania lub zarządzania.