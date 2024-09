Oprogramowanie do ochrony aplikacji

Oprogramowanie do zarządzania stanem zabezpieczeń aplikacji (ASPM).

Narzędzia do orkiestracji wydań aplikacji (ARO).

Platformy do tworzenia aplikacji

Oprogramowanie do optymalizacji App Store

Narzędzia do zarządzania API

Oprogramowanie do generowania API

Oprogramowanie do zarządzania dokumentacją API

Narzędzia do projektowania API

Oprogramowanie do animacji

Oprogramowanie do generowania wideo AI

Oprogramowanie do wykrywania treści AI

Oprogramowanie do generowania kodu AI

Oprogramowanie do weryfikacji wieku

Oprogramowanie do marketingu afiliacyjnego

Oprogramowanie do aktywnych narzędzi edukacyjnych

Oprogramowanie do obsługi sieci i treści oparte na koncie

Oprogramowanie do wykonywania na podstawie konta

Oprogramowanie do bezpośredniej poczty oparte na koncie

Oprogramowanie do przetwarzania danych oparte na kontach

Oprogramowanie do zarządzania danymi konta

Oprogramowanie do zarządzania nieobecnościami

Oprogramowanie do testów A/B

Oprogramowanie do drukowania 3D

Oprogramowanie do modelowania 3D

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Oprogramowanie do zarządzania społecznością internetową - Najpopularniejsze aplikacje - Gruzja Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Oprogramowanie do zarządzania społecznością internetową tworzy wirtualne środowisko do wspierania interakcji, prowadzenia dyskusji i nadzorowania społeczności internetowej. W ramach tych społeczności cyfrowych uczestnicy mogą wymieniać poglądy i spostrzeżenia na temat wspólnych zainteresowań. Firmy korzystają z internetowych platform zarządzania społecznością, aby stworzyć zunifikowane centrum cyfrowe sprzyjające konstruktywnemu dialogowi między swoimi pracownikami i klientami. Ułatwia to zbieranie opinii na temat różnych koncepcji, ofert lub usług. W rezultacie przedsiębiorstwa mogą skutecznie obsługiwać zapytania dotyczące wsparcia, mierzyć poziom satysfakcji, monitorować zaangażowanie, wzmacniać głębsze powiązania ze składnikami społeczności i ostatecznie uzyskiwać cenne spostrzeżenia w celu zwiększenia zaangażowania społeczności.