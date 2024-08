Oprogramowanie do rozumienia języka naturalnego (NLU). - Najpopularniejsze aplikacje - Bułgaria

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Rozumienie języka naturalnego (NLU) to gałąź przetwarzania języka naturalnego (NLP), która umożliwia użytkownikom skuteczniejsze rozumienie tekstu dzięki wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego i technik statystycznych. Algorytmy te analizują dane wejściowe językowe i generują różne wyniki dostosowane do konkretnych zadań, takich jak między innymi znakowanie części mowy, automatyczne podsumowywanie, rozpoznawanie jednostek nazwanych (NER), analiza sentymentów, wykrywanie emocji, parsowanie, tokenizacja, lematyzacja, wykrywanie języka. . NLU znajduje zastosowanie w wielu scenariuszach, w tym w chatbotach, narzędziach tłumaczeniowych i systemach monitorowania mediów społecznościowych, które przeszukują platformy takie jak Facebook i Twitter w poszukiwaniu odpowiednich wzmianek. Algorytmy te są zwykle klasyfikowane jako modele głębokiego uczenia się i często są integrowane jako gotowe komponenty w ramach platform AI. Aby rozwiązanie mogło zostać zaliczone do kategorii Rozumienie języka naturalnego, musi spełniać następujące kryteria: 1. Zaoferuj algorytm głębokiego uczenia się zaprojektowany specjalnie do interakcji z językiem ludzkim. 2. Uzyskaj dostęp do repozytoriów danych językowych, aby udoskonalić ich możliwości dla konkretnego zadania lub domeny. 3. Przetwarzaj dane wejściowe w języku i generuj znaczące wyniki dostosowane do potrzeb użytkownika.