Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Oprogramowanie do marketingu wielopoziomowego (MLM). - Najpopularniejsze aplikacje - Bułgaria Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Oprogramowanie do marketingu wielopoziomowego (MLM), zwane także oprogramowaniem do sprzedaży bezpośredniej lub oprogramowaniem do planowania imprez, ułatwia realizację aspektów operacyjnych firm zajmujących się sprzedażą bezpośrednią i ich dystrybutorów w całym procesie sprzedaży i marketingu. Marketing wielopoziomowy to forma marketingu sieciowego, w której autonomiczni dystrybutorzy otrzymują wynagrodzenie za sprzedaż produktów lub usług firmy bezpośrednio konsumentom. Produkty powszechnie sprzedawane w firmach MLM obejmują kosmetyki, zdrową żywność i artykuły gospodarstwa domowego. W ramach MLM dystrybutorzy są zachęcani do pozyskiwania nowych dystrybutorów ze swoich osobistych powiązań, tworząc tak zwaną „poniższą strukturę”. Wynagrodzenie w tej strukturze jest dwojakie: dystrybutorzy zarabiają na własnej sprzedaży bezpośredniej i dodatkowo otrzymują prowizję od sprzedaży generowanej przez ich strukturę. Chociaż marketing wielopoziomowy pozostaje legalnym modelem biznesowym, niektóre przedsiębiorstwa MLM zostały określone jako piramidy finansowe. Warto zauważyć, że piramidy są nielegalne w wielu jurysdykcjach, w tym między innymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Indiach i Australii.