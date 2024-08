Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Oprogramowanie do mobilnego handlu elektronicznego - Najpopularniejsze aplikacje - Bośnia i Hercegowina Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Oprogramowanie do mobilnego handlu elektronicznego (m-commerce) umożliwia firmom ulepszanie doświadczeń zakupowych konsumentów, którzy wolą korzystać z urządzeń mobilnych. Firmy zajmujące się handlem elektronicznym wykorzystują to oprogramowanie do tworzenia niestandardowych aplikacji mobilnych dostosowanych do ich branży i docelowych odbiorców. Oprogramowanie m-commerce, używane głównie przez specjalistów zajmujących się handlem elektronicznym, a czasami przez zespoły marketingowe, gwarantuje, że aplikacje są zgodne z wytycznymi firmy dotyczącymi marki. Ważne jest, aby odróżnić to oprogramowanie od mobilnych wersji platform e-commerce. Oprogramowanie m-commerce powinno umożliwiać użytkownikom tworzenie nowych aplikacji, a nie tylko modyfikowanie istniejących. Aby zakwalifikować się do tej kategorii, oprogramowanie do tworzenia rozwiązań mobilnych musi zawierać określone funkcje handlu elektronicznego.