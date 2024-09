Mobilne platformy atrybucji - Najpopularniejsze aplikacje - Gruzja

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Firmy korzystają z mobilnych platform atrybucji, aby identyfikować źródła instalacji aplikacji mobilnych, uwzględniając zaangażowane kampanie, partnerów i kanały. To oprogramowanie rozpoznaje, gdzie użytkownicy początkowo spotykają się z aplikacją, i wykorzystuje różne identyfikatory do oceny podróży aplikacji od fazy przed instalacją do po instalacji. W przeciwieństwie do ogólnego oprogramowania do atrybucji, które wykorzystuje piksele i pliki cookie do pomiaru wpływu działań i punktów styku w przedsięwzięciach marketingowych i sprzedażowych, oprogramowanie do atrybucji mobilnej koncentruje się w szczególności na metodach napędzających instalację poszczególnych aplikacji. Biorąc pod uwagę, że aplikacje mobilne działają niezależnie od plików cookie, oprogramowanie do atrybucji mobilnej opiera się na alternatywnych identyfikatorach, takich jak adresy IP, identyfikatory urządzeń, typy urządzeń, przeglądarki i systemy operacyjne. Wielu dostawców oprogramowania do atrybucji na urządzenia mobilne kładzie nacisk na atrybucję „opartą na ludziach”, poszerzając zakres atrybucji poprzez połączenie wszystkich interakcji i konwersji użytkowników, niezależnie od ich źródła.