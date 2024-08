Platformy MLOps - Najpopularniejsze aplikacje - Barbados

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Aby produkt mógł zostać zakwalifikowany do kategorii Platformy MLOps, powinien spełniać następujące kryteria: * Platforma do monitorowania i zarządzania: Produkt musi zapewniać kompleksową platformę do monitorowania i zarządzania modelami uczenia maszynowego. Obejmuje to funkcje śledzenia wersji modelu, monitorowania metryk wydajności i zarządzania cyklami życia modelu. * Integracja z aplikacjami biznesowymi: powinna umożliwiać użytkownikom bezproblemową integrację modeli uczenia maszynowego z różnymi aplikacjami biznesowymi w całej firmie. Ta możliwość integracji gwarantuje, że modele można efektywnie wdrażać i wykorzystywać w istniejącej infrastrukturze. * Śledzenie stanu i wydajności: produkt musi umożliwiać użytkownikom śledzenie stanu i wydajności wdrożonych modeli uczenia maszynowego w czasie rzeczywistym. Obejmuje to monitorowanie kluczowych wskaźników, takich jak dokładność, opóźnienia, wykorzystanie zasobów i dryf modelu, aby zapewnić optymalną wydajność. * Holistyczne narzędzie do zarządzania: powinno zapewniać całościowe narzędzie do zarządzania, które zapewnia wgląd we wszystkie modele wdrożone w całej firmie. Obejmuje to funkcje zarządzania modelami, monitorowania zgodności i scentralizowanego wglądu w cały ekosystem modeli. Spełnienie tych kryteriów gwarantuje, że produkt oferuje solidne możliwości skutecznego zarządzania operacjami uczenia maszynowego w organizacji.