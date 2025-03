Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx to platforma oprogramowania oferująca usługi wspierające marki, umożliwiające angażowanie ich niezależnych sprzedawców detalicznych w marketing cyfrowy zgodny z marką, zapewniając lepsze wyniki biznesowe poprzez docieranie do właściwych konsumentów za pośrednictwem zaufanego kanału lokalnych sprzedawców marek. Dzięki Promoboxx menedżerowie kanałów i marketerzy marki mogą z łatwością organizować i angażować swoje sieci sprzedawców detalicznych; budować, zarządzać i opcjonalnie finansować organiczne i płatne kampanie cyfrowe za pośrednictwem lokalnych sprzedawców detalicznych; następnie raportuj i oceniaj wyniki biznesowe i KPI. Obecnie marki udostępniają zasoby, ale brakuje im wiedzy na temat tego, w jaki sposób i czy w ogóle sprzedawcy detaliczni korzystają z tych zasobów. Natomiast Promoboxx generuje dodatkowe przychody dzięki bogatej, zgodnej z marką działalności marketingowej sprzedawców detalicznych. Ponad 85 wiodących marek, w tym The North Face, New Balance i Chevrolet, wykorzystało Promoboxx do realizacji ponad 3 milionów kampanii u ponad 27 000 sprzedawców detalicznych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.promoboxx.com lub zadzwoń pod numer +1 (800) 380-7502 x3.