Oprogramowanie do zarządzania zasobami marketingowymi - Najpopularniejsze aplikacje - Singapur

FunnelDash to pionowa firma zajmująca się płatnościami i pożyczkami dla branży reklamowej. Nasz charakterystyczny produkt, AdCard, pierwsza karta obciążeniowa przeznaczona wyłącznie do wydatków na reklamę cyfrową. - Nieograniczone bezpłatne wirtualne karty debetowe i kredytowe. - Bezpłatne kontrole wydatków, budżetu i tempa. - Nieograniczone bezpłatne kopiowanie reklam i usługi kreatywne - Zarabiaj do 7,5% zwrotu wydatków na reklamę - Nieograniczone bezpłatne audyty reklam i raporty porównawcze z AdAdvisor. - 175 tys. dolarów premii za rejestrację z dodatkami i rabatami dla partnerów. - Plus bezpłatny AdCapital w przypadku korzystania z usługi Media Buyer Concierge Doładuj AdCard kwotą 10 000 - 1 mln USD DARMOWEGO AdCapital, aby zasilić swoje kampanie większą ilością gotówki i skalować się jeszcze szybciej, współpracując z jedną z naszych 5000 agencji partnerskich. Idealny dla reklamodawców, którzy wydają ponad 250 tys. dolarów rocznie na reklamy na Facebooku i Google. Zarezerwuj wersję demonstracyjną już dziś i zdobądź 3500 USD na bezpłatne reklamy oraz 100 USD w gotówce! Wydajesz ponad 100 tys. dolarów miesięcznie i potrzebujesz gotówki? Zapytaj nas, jak rozłożyć miesięczne płatności na reklamę na 3–6 miesięcy za jedyne 5%. - Brak płatności przez pierwsze 30 dni każdego miesiąca! - Stały harmonogram płatności. - Brak % sprzedaży. - Brak gwarancji osobistej. - Powtarza się co miesiąc! Czy jesteś agencją reklamową? Zarządzasz wydatkami na reklamę przekraczającymi milion dolarów rocznie? Nawiąż współpracę z FunnelDash, aby włączyć usługi finansowe do swojej agencji reklamowej. Zostań Capital Partners, aby natychmiast uruchomić własny oddział kapitałowy, który będzie oferował finansowanie wydatków reklamowych Twojego klienta.