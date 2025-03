Narrator

narrator.ai

Narrato to platforma do tworzenia treści, współpracy i zarządzania przepływem pracy oparta na sztucznej inteligencji, stworzona, aby pomóc indywidualnym marketerom/twórcom, zespołom zajmującym się treściami odchudzonymi, a nawet zespołom zajmującym się produkcją treści na dużą skalę, tworzyć i wysyłać treści kilka razy szybciej i taniej niż było to możliwe kiedykolwiek wcześniej. Kluczowe cechy platformy: - Ponad 100 narzędzi do tworzenia treści AI, tworzenia pomysłów, optymalizacji i SEO do naprawdę szybkiego tworzenia treści zorientowanych na wyniki (wykorzystuje omówione przypadki - blog, media społecznościowe, e-maile, filmy, komunikaty prasowe, copywriting, reklamy, podsumowania i więcej). Stwórz własną opcję szablonu AI i głosy marki. - Kompletne wsparcie w zakresie zarządzania projektami treści i automatyzacji przepływu pracy, w tym przydzielanie zadań, zarządzanie kalendarzem treści, automatyczne powiadomienia, publikowanie, zarządzanie freelancerami i nie tylko - Potężne wytyczne SEO oraz pomysły na słowa kluczowe i tematy za pomocą sztucznej inteligencji - Niestandardowe szablony treści oraz zaawansowane funkcje współpracy w dokumencie i przestrzeni roboczej - Obrazy AI, obrazy i grafiki wolne od tantiem - Masowe tworzenie treści za pomocą AI (np. zbiorcze generowanie opisów treści) Inne funkcje: Wytyczne i repozytorium zasobów marki, Obsługa wielu języków, Sprawdzanie plagiatu i gramatyki, Niestandardowe raporty, Głosy marki AI i więcej.