Oprogramowanie kalendarza marketingowego - Najpopularniejsze aplikacje - Słowenia

Smartsheet to oprogramowanie jako usługa (SaaS) oferujące współpracę i zarządzanie pracą, opracowane i sprzedawane przez Smartsheet Inc. Służy do przydzielania zadań, śledzenia postępu projektu, zarządzania kalendarzami, udostępniania dokumentów i zarządzania inną pracą przy użyciu użytkownika tabelarycznego interfejs. Arkusz Smartsheet służy do współpracy nad osiami czasu projektów, dokumentami, kalendarzami, zadaniami i innymi pracami. Według IDG jest to „po części produktywność biura, po części zarządzanie projektami, po części udostępnianie dokumentów… [it] stara się być centralnym węzłem informującym o tym, jak ludzie pracują”. Smartsheet konkuruje z Microsoft Project. Łączy w sobie część funkcjonalności Microsoft Project, Excel, Access i SharePoint. Według Forbesa Smartsheet ma „stosunkowo prosty” interfejs użytkownika. Interfejs koncentruje się na „arkuszach inteligentnych”, które są podobne do arkuszy kalkulacyjnych zwykle spotykanych w programie Microsoft Excel. Każdy inteligentny arkusz może mieć rozwinięte lub zwinięte wiersze, aby zobaczyć odpowiednio postęp poszczególnych zadań lub projektu na dużą skalę. Zadania można sortować według terminu, priorytetu lub przypisanej do nich osoby. Jeśli arkusz kalkulacyjny zawiera daty, Smartsheet tworzy widok kalendarza. Do każdego wiersza inteligentnego arkusza mogą być dołączone pliki, przechowywane w nim wiadomości e-mail i powiązana z nim tablica dyskusyjna. Po utworzeniu nowego arkusza inteligentnego powiadomienia są wysyłane do personelu w celu wypełnienia jego wierszy i kolumn. W miarę aktualizacji informacji inne inteligentne arkusze śledzące to samo zadanie, projekt lub punkt danych są aktualizowane automatycznie. Usługa posiada także powiadomienia o zbliżającym się terminie wykonania zadania oraz śledzi wersje dokumentów. Smartsheet może importować dane z aplikacji Microsoft Office lub Google. Integruje się z Salesforce.com, Dropbox i Amazon Web Services. Dostępna jest także aplikacja mobilna Smartsheet na systemy operacyjne Android i iOS. Usługa oferowana jest na zasadzie subskrypcji, bez bezpłatnych poziomów. Dzięki zabezpieczeniom klasy korporacyjnej Smartsheet jest używany przez ponad 75% firm z listy Fortune 500 do wdrażania, zarządzania i automatyzowania procesów w szerokim zakresie działów i przypadków użycia.