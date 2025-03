Oprogramowanie do automatyzacji marketingu - Najpopularniejsze aplikacje - Turcja

Omnisend

Omnisend to platforma do marketingu e-mailowego i SMS-owego z pakietem funkcji stworzonych specjalnie po to, aby pomóc sklepom e-commerce w szybszym rozwoju ich działalności online. Integracja jednym kliknięciem z głównymi platformami e-commerce, gotowe szablony automatyzacji i wiadomości e-mail oraz wielokrotnie nagradzana obsługa klienta na żywo dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w tygodniu, ułatwiają markom dowolnej wielkości sprzedawanie większej liczby produktów – a wszystko to bez przesadnych kosztów. Dołącz do ponad 100 000 marek e-commerce, które korzystają z Omnisend do rozwijania swojej działalności na autopilocie, konwertując swoich klientów dzięki szybkim w tworzeniu, bardzo trafnym e-mailom i SMS-om. - Wysyłaj biuletyny i ukierunkowane kampanie Twórz piękne e-maile zachęcające do zakupów w ciągu kilku minut, korzystając z naszego narzędzia do tworzenia wiadomości e-mail typu „przeciągnij i upuść” oraz różnych gotowych szablonów wiadomości e-mail. Dodawaj kody kuponów, automatycznie wybieraj i wstawiaj produkty oraz automatycznie wysyłaj ponownie kampanie do osób, które nie otworzyły - a wszystko to bez żmudnej pracy ręcznej! - Zwiększaj sprzedaż na autopilocie dzięki automatyzacji e-commerce Odzyskaj (odzyskaj) utraconą sprzedaż dzięki gotowym przepływom pracy obejmującym porzucanie koszyka, serie powitalne, e-maile transakcyjne i nie tylko. Uzyskaj gotowe, generujące przychody automatyzacje działające w ciągu kilku minut lub z łatwością twórz własne niestandardowe przepływy pracy, korzystając z naszego edytora automatyzacji, który nie wymaga kodu i pozwala na przeciąganie i upuszczanie. - Ulepsz swoje targetowanie dzięki solidnej segmentacji Segmentuj swoich klientów na podstawie ich zachowań zakupowych, a także innych właściwości, aby poprawić konwersje dzięki dobrze ukierunkowanym, spersonalizowanym e-mailom i SMS-om. Twórz segmenty dla klientów o dużej wartości, dla klientów z określonej kategorii/produktu lub tych, których należy ponownie zaangażować, i personalizuj swój przekaz. - Połącz pocztę e-mail z SMS-ami i większą liczbą kanałów. Dodawaj powiadomienia SMS i push bezpośrednio do swoich e-maili, korzystając z tej samej platformy, i zapewnij klientom spójną, wielokanałową obsługę. Oszczędzaj czas i koszty – nie musisz już płacić za osobne wiadomości e-mail, SMS-y i aplikacje push! - Twórz swoje listy e-mailowe i SMS-owe. Zbieraj nowych subskrybentów za pomocą naszych przyjaznych dla urządzeń mobilnych, w pełni konfigurowalnych formularzy. Wybieraj spośród wyskakujących okienek, pól rejestracyjnych, stron docelowych lub koła fortuny, aby bezproblemowo zbierać zgody na e-maile i/lub SMS-y. Przyciągaj odwiedzających za pomocą formularzy intencji wyjścia i zwiększ zaangażowanie wyskakujących okienek, korzystając z opcji kierowania za pomocą formularzy, dostępnych w Omnisend. - Wsparcie 24/7 Zapewniamy doskonałe wsparcie i pomocne porady, kiedy tylko ich potrzebujesz. Jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zacznij korzystać z Omnisend za darmo, uaktualnij w dowolnym momencie! Omnisend zaprasza freelancerów i agencje do przyłączenia się do programu partnerskiego Omnisend. Program ten został stworzony, aby pomóc freelancerom i agencjom przyspieszyć ich rozwój, zdobyć więcej klientów i uzyskać wiodący w branży udział w przychodach z poleconych i zarządzanych kont. Sprawdź link i dołącz do programu: https://www.omnisend.com/partners/