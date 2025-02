Oprogramowanie do analizy marketingowej - Najpopularniejsze aplikacje - Szwecja

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter to platforma do zarządzania wydajnością produktu (PPM). Platforma umożliwia sprzedawcom detalicznym zrozumienie, jak ich poszczególne produkty radzą sobie w całym cyklu życia produktu, co pozwala im maksymalizować marże poprzez podejmowanie lepszych i bardziej świadomych decyzji. Wspólne struktury operacyjne handlu detalicznego (zakupy, zaopatrzenie, merchandising, marketing i dystrybucja) postrzegają produkty w różny sposób i wykorzystują różne wskaźniki do zarządzania swoimi działaniami. Widzimy największe tarcia pomiędzy marketingiem a resztą organizacji, ponieważ trudno jest podzielić wysiłki marketingowe na poziom SKU, a także sprawić, by dane na poziomie SKU były przydatne w marketingu. Powoduje to, że rzeczywisty koszt promocji nie jest wliczany do marży produktu, co prowadzi do przeinwestowania w złe produkty i niedoinwestowania w potencjalnie dobre produkty. Zarządzanie wydajnością produktu pozwala pokonać trudności opisane powyżej, łącząc dane o produktach w kanałach marketingowych z danymi biznesowymi dotyczącymi SKU, aby stworzyć łączny obraz rzeczywistej wydajności produktu. Można to wykorzystać do prowadzenia działań marketingowych lub wspierania kluczowych decyzji biznesowych (np. ustalania cen lub zakupu produktów). Platforma PPM łączy się także bezpośrednio z sieciami reklamowymi. Dzięki ROI Hunter marketerzy e-commerce mogą tworzyć i uruchamiać bardziej dochodowe kampanie, a wszystko to na tej samej platformie.