Red Flag Alert

redflagalert.com

Red Flag Alert to niezależna agencja danych biznesowych, agencja informacji kredytowej i udoskonalona platforma AML, która dostarcza aktualne dane na temat ryzyka biznesowego, co umożliwia podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. Red Flag Alert powstał w ramach największej firmy upadłościowej w Wielkiej Brytanii, Begbies Traynor. Został zaprojektowany przez firmę Begbies w celu identyfikacji ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw przed ich wydzieleniem w 2012 r. i utworzeniem całkowicie odrębnego produktu. Red Flag Alert ma ponad 25-letnie doświadczenie w wykrywaniu wczesnych sygnałów ostrzegawczych niepowodzeń biznesowych i wykorzystuje to doświadczenie, aby zapewnić unikalne podejście do danych biznesowych i kredytowych. W tym podejściu zakorzenione jest przekonanie, że w dzisiejszym świecie biznesu świadome podejmowanie decyzji wymaga danych w czasie rzeczywistym. Nasze dane są aktualne i aktualne, co jest pojęciem obcym w porównaniu z tradycyjnymi agencjami informacji kredytowej. W tym celu Red Flag Alert dostarcza najodpowiedniejsze dane w branży, w tym aktualne dane z wielu źródeł. Red Flag Alert zdaje sobie również sprawę, że tradycyjne agencje informacji kredytowej mają niezwykle wadliwy system, w związku z czym inaczej podchodzimy do niewypłacalności, będąc obecnie numerem jeden w Wielkiej Brytanii pod względem wyników w zakresie niewypłacalności. Wykorzystując nasze głębokie zrozumienie niepowodzeń biznesowych, opracowaliśmy algorytm numer jeden w przewidywaniu niepowodzeń biznesowych i zdolności kredytowej, który pozwolił nam jako pierwsi przewidzieć takie niepowodzenia, jak Carillion, The Arcadia Group i Silicon Valley Bank.