Oprogramowanie do analizy rynku - Najpopularniejsze aplikacje - Watykan

ExactBuyer to platforma oparta na sztucznej inteligencji, która zapewnia rozwiązania w zakresie pozyskiwania klientów i kandydatów B2B. Tworzy specjalne modele AI dostosowane do celów i strategii Twojej firmy, aby identyfikować docelowych odbiorców, weryfikować dane w czasie rzeczywistym i projektować spersonalizowane kompleksowe działania w ciągu kilku sekund. Platforma dynamicznie dostosowuje się do każdej interakcji, promując szybkie przejście od strategii do generowania leadów, zmniejszając w ten sposób zależność od konwencjonalnych zespołów sprzedażowych lub rekrutacyjnych. ExactBuyer idealnie nadaje się do sprzedaży, rekrutacji, marketingu i przepływów pracy dla programistów, zapewniając narzędzia do poszukiwania potencjalnych klientów, odkrywania kandydatów, tworzenia odbiorców dla płatnych reklam i integrowania danych B2B w czasie rzeczywistym z istniejącymi przepływami pracy. Ponadto oferuje wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji i interfejsy API do budowania odbiorców w czasie rzeczywistym oraz wspierania firm i kontaktów spełniających określone kryteria. Aby Twój CRM był aktualny, ExactBuyer automatycznie wypełnia go wzbogaconymi kontaktami i firmami, eliminując w ten sposób potrzebę poszukiwania nowych potencjalnych klientów. Platforma zapewnia również spersonalizowane wiadomości e-mail dla każdego potencjalnego klienta oraz natywną integrację z systemami CRM i ATS w celu ułatwienia zadań związanych z wprowadzaniem danych.