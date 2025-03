Usługi mapowe - Najpopularniejsze aplikacje - Tuvalu

Google Maps

Google Maps to usługa mapowania internetowego opracowana przez Google. Oferuje obrazy satelitarne, fotografię powietrzną, mapy uliczne, interaktywne panoramiczne widoki na ulice 360 ​​° (widok uliczny), warunki ruchu w czasie rzeczywistym i planowanie trasy do podróży pieszo, samochodem, rowerem i powietrzem (w wersji beta) lub transportu publicznego transportu publicznego . W 2020 r. Mapy Google były używane przez ponad 1 miliard ludzi każdego miesiąca. Mapy Google zaczęły się jako program komputerowy C ++ w miejscu 2 technologii. W październiku 2004 r. Firma została przejęta przez Google, która przekonwertowała ją na aplikację internetową. Po dodatkowych przejęciach firmy wizualizacji danych geoprzestrzennych i analizatora ruchu w czasie rzeczywistym, Google Maps został uruchomiony w lutym 2005 r.. Front End usługa wykorzystuje JavaScript, XML i Ajax. Google Maps oferuje interfejs API, który umożliwia osadzanie map na stronach internetowych innych firm, i oferuje lokalizator dla firm i innych organizacji w wielu krajach na całym świecie. Google Map Maker zezwolił użytkownikom na wspólne rozszerzenie i aktualizację mapowania usługi na całym świecie, ale został przerwany od marca 2017 r. Jednak wkład w crowdsourcing w mapach Google nie został przerwany, ponieważ firma ogłosiła, że ​​funkcje zostaną przeniesione do programu Google Local Guides. Widok satelitarny jest „odgórnym” lub widokiem ptaków; Większość obrazów o wysokiej rozdzielczości miast to fotografia lotnicza pobrana z samolotów latających od 800 do 1500 stóp (240 do 460 m), podczas gdy większość innych zdjęć pochodzi z satelitów. Znaczna część dostępnych zdjęć satelitarnych ma nie więcej niż trzy lata i jest regularnie aktualizowana. Mapy Google wykorzystały wariant projekcji Mercatora i dlatego nie mogły dokładnie pokazać obszarów wokół biegunów. W sierpniu 2018 r. Wersja Map Google Maps została zaktualizowana, aby pokazać glob 3D. Nadal można wrócić do mapy 2D w ustawieniach. Mapy Google dla urządzeń z Androidem i iOS zostały wydane we wrześniu 2008 r. I zawiera nawigację GPS obracającą się wraz z dedykowanymi funkcjami pomocy parkingowej. W sierpniu 2013 r. Ustalono, że jest najpopularniejszą na świecie aplikacją do smartfonów, a ponad 54% globalnych właścicieli smartfonów korzysta z niego co najmniej raz. W 2012 r. Google zgłosił, że ponad 7 100 pracowników i wykonawców bezpośrednio pracuje w Mapping.in w maju 2017 r. , Aplikacja zgłosiła, że ​​2 miliardy użytkowników na Androidzie, wraz z kilkoma innymi usługami Google, w tym YouTube, Chrome, Gmail, Search i Google Play, Mapy Google osiągnęły ponad 1 miliard użytkowników miesięcznie.