Usługi mapowe - Najpopularniejsze aplikacje - Słowacja

Mapy Google to internetowa usługa mapowania opracowana przez Google. Oferuje zdjęcia satelitarne, zdjęcia lotnicze, mapy ulic, interaktywne panoramiczne widoki ulic 360° (Street View), informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym oraz planowanie tras w przypadku podróży pieszych, samochodowych, rowerowych i lotniczych (w wersji beta) lub transportu publicznego . W 2020 r. z Map Google korzystało co miesiąc ponad 1 miliard osób. Mapy Google zaczynały jako program komputerowy w języku C++ w firmie Where 2 Technologies. W październiku 2004 roku firma została przejęta przez Google, który przekształcił ją w aplikację internetową. Po dodatkowych przejęciach firmy zajmującej się wizualizacją danych geoprzestrzennych i analizatorem ruchu w czasie rzeczywistym, w lutym 2005 roku uruchomiono Mapy Google. Interfejs usługi wykorzystuje JavaScript, XML i Ajax. Mapy Google oferują interfejs API, który umożliwia osadzanie map w witrynach internetowych osób trzecich oraz oferuje lokalizator dla firm i innych organizacji w wielu krajach na całym świecie. Kreator map Google umożliwił użytkownikom wspólne rozszerzanie i aktualizowanie map usługi na całym świecie, ale został wycofany w marcu 2017 r. Jednak nie zaprzestano udostępniania treści w Mapach Google w oparciu o źródła społecznościowe, ponieważ firma ogłosiła, że ​​te funkcje zostaną przeniesione do programu Lokalni przewodnicy Google. Mapy Google widok satelitarny to widok „z góry na dół” lub z lotu ptaka; większość zdjęć miast w wysokiej rozdzielczości to zdjęcia lotnicze wykonane z samolotów lecących na wysokości od 800 do 1500 stóp (240 do 460 m), podczas gdy większość pozostałych zdjęć pochodzi z satelitów. Większość dostępnych zdjęć satelitarnych ma nie więcej niż trzy lata i jest regularnie aktualizowana. Mapy Google wykorzystywały wariant projekcji Mercatora i dlatego nie mogły dokładnie pokazać obszarów wokół biegunów. W sierpniu 2018 r. komputerowa wersja Map Google została zaktualizowana, aby wyświetlać kulę ziemską 3D. W ustawieniach nadal istnieje możliwość powrotu do mapy 2D. Mapy Google dla urządzeń z systemem Android i iOS zostały wydane we wrześniu 2008 roku i zawierają szczegółową nawigację GPS oraz dedykowane funkcje pomocy przy parkowaniu. W sierpniu 2013 r. uznano ją za najpopularniejszą na świecie aplikację na smartfony, a ponad 54% właścicieli smartfonów na całym świecie korzystało z niej przynajmniej raz. W 2012 r. Google zgłosiło, że zatrudnia ponad 7100 pracowników i wykonawców bezpośrednio zajmujących się mapowaniem. W maju 2017 r. według zgłoszeń aplikacja ma 2 miliardy użytkowników na Androidzie, a także kilka innych usług Google, w tym YouTube, Chrome, Gmail, wyszukiwarka i Google Play, a Mapy Google docierają do ponad 1 miliarda użytkowników miesięcznie.