Zarządzani dostawcy hostingu - Najpopularniejsze aplikacje - Singapur

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

Założona w 2003 roku firma AccuWeb Hosting jest firmą hostingową z siedzibą w Old Tappan w stanie New Jersey (USA), dostarczającą najbardziej niedrogie i niezawodne rozwiązania hostingowe klientom na całym świecie. AccuWeb Hosting to wolna od długów, prywatna firma z ponad 14-letnim doświadczeniem. Na dzień dzisiejszy AccuWeb Hosting obsługuje ponad 101 025 zadowolonych klientów, a liczba ta stale rośnie. Personel pomocy technicznej online AccuWeb Hosting jest otwarty 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dla Twojej wygody możesz zgłosić zgłoszenie do pomocy technicznej lub wziąć udział w czacie internetowym na żywo. Na wszystkie zgłoszenia i prośby o czat odpowiadają wysoko wykwalifikowani technicy hostingowi poziomu 3. Większość zgłoszeń do pomocy technicznej jest rozwiązywana w czasie krótszym niż 30 minut. Serwery AccuWebHosting mieszczą się w najnowocześniejszym centrum danych zlokalizowanym w USA, Australii, Kanadzie, Francji, Singapurze i Indiach. To ultranowoczesne centrum danych jest wyposażone w personel dostępny na miejscu całą dobę, 7 dni w tygodniu, liczne łącza internetowe, całodobowy monitoring obiektu, system przeciwpożarowy, zapasowy generator prądu, ciągły nadzór wideo i wejścia chronione przepustką. Większość serwerów jest wyposażona w procesory z serii Dual Xeon E5 z 64 do 512 GB pamięci RAM i szybkie dyski klasy korporacyjnej z konfiguracją RAID10. Dodatkowo wszystkie pakiety hostingu są objęte Gwarancją zwrotu pieniędzy, wyjątkowym standardem dostępności na poziomie 99,99% i całodobową pomocą techniczną.