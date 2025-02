Oprogramowanie do zarządzanego wykrywania i reagowania (MDR). - Najpopularniejsze aplikacje - Szwecja

Lockwell

Lockwell to najłatwiejszy i najtańszy sposób zabezpieczenia małej firmy przed zagrożeniami cybernetycznymi. W czasach, gdy zagrożenia cybernetyczne czają się za każdym cyfrowym zakątkiem, firmy potrzebują solidnego, zintegrowanego rozwiązania zabezpieczającego, które zabezpieczy każdy aspekt ich obecności w Internecie. Poznaj Lockwell, kompleksowy pakiet cyberbezpieczeństwa, starannie zaprojektowany, aby zapewnić niezrównaną ochronę w szybko rozwijającym się środowisku cyfrowym. Magazyn szyfrowanych haseł: U podstaw każdej strategii bezpieczeństwa leży ochrona kont. Kompleksowo zaszyfrowany magazyn haseł Lockwell to nie tylko bezpieczne rozwiązanie do przechowywania; to cyfrowa forteca. Niezależnie od tego, czy importujesz, czy ręcznie dodajesz szczegóły konta, każdy fragment danych jest otoczony warstwami szyfrowania. Zintegrowane 2FA zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa, a niestandardowe pola pozwalają na dostosowane przechowywanie danych. Ponadto wbudowana funkcja współpracy zespołowej zapewnia płynne i bezpieczne udostępnianie kont służbowych i wrażliwych danych firmowych członkom zespołu. Ochrona urządzenia za pomocą ochrony przed złośliwym oprogramowaniem: w dzisiejszym świecie zagrożenia złośliwym oprogramowaniem ewoluują codziennie. Narzędzie nowej generacji firmy Lockwell do ochrony przed złośliwym oprogramowaniem jest zawsze czujne, zapewniając, że urządzenia Twojej firmy pozostaną odporne na oprogramowanie ransomware, wirusy i inne złośliwe podmioty. Ochrona w czasie rzeczywistym oznacza, że ​​w momencie, gdy użytkownik napotka potencjalnie szkodliwy plik, nasz system rozpoczyna działanie, identyfikując i neutralizując zagrożenie. Użytkownicy mogą także inicjować skanowanie ręczne, zapewniając sobie pewność, że ich urządzenia pozostaną nienaruszone. VPN dla bezpiecznego przeglądania: Internet, rozległy i bezcenny, to także kraina czających się zagrożeń. Dzięki VPN firmy Lockwell Twój zespół może bezpiecznie podróżować po cyfrowych autostradach. Każdy bajt danych jest szyfrowany, co zapewnia ochronę przed niezabezpieczonymi sieciami, atakami typu „man-in-the-middle” i natrętnym szpiegowaniem danych. Niezależnie od tego, czy uzyskujesz dostęp do wrażliwych danych firmy, czy po prostu przeglądasz, nasza sieć VPN zapewnia osłonę niewidzialności przed wścibskimi oczami. Całodobowe monitorowanie ciemnej sieci: Podstawa Internetu, ciemna sieć, to miejsce handlu dla skompromitowanych danych uwierzytelniających. Całodobowy monitoring Lockwell przeszukuje tę ukrytą krainę, zapewniając, że jeśli kiedykolwiek znajdą się tu Twoje dane, dowiesz się o tym jako pierwszy. Natychmiastowe alerty są wysyłane w momencie wykrycia potencjalnego naruszenia, co pozwala na szybkie podjęcie działań naprawczych. Automatyczne Centrum Bezpieczeństwa: Być może klejnot koronny pakietu Lockwell, Automatyczne Centrum Bezpieczeństwa, jest świadectwem naszego zaangażowania w proaktywną ochronę. Ta autonomiczna jednostka stale monitoruje cyberprzestrzeni, identyfikując zagrożenia jeszcze zanim się zmaterializują. W przypadku wykrycia luki, czy to słabego hasła, obecności złośliwego oprogramowania, czy innego zagrożenia, natychmiastowe alerty są wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail i powiadomień na pulpicie. Dzięki temu Twój zespół będzie zawsze o krok przed potencjalnymi naruszeniami. Dlaczego warto wybrać Lockwella? Domyślnie automatycznie: zagrożenia cybernetyczne są identyfikowane w czasie rzeczywistym, a skoordynowane alerty zapewniają szybkie działanie. Oszczędność czasu i kosztów: Regularne monitorowanie identyfikuje nieużywane oprogramowanie lub urządzenia, co przekłada się na wymierne oszczędności czasu i kosztów. Autonomiczne działanie: Zautomatyzowane Centrum Bezpieczeństwa działa niezależnie, płynnie integrując się ze wszystkimi narzędziami bezpieczeństwa, minimalizując potrzeby w zakresie nadzoru. Nie wymaga personelu IT: ciesz się luksusem najwyższej klasy ochrony bez konieczności zatrudniania dedykowanego zespołu IT lub intensywnych szkoleń. Lockwell to nie tylko cyberbezpieczeństwo; to obietnica — obietnica bezkompromisowej ochrony, bezproblemowej integracji i spokoju ducha, na który zasługuje każda firma. Jeśli chodzi o obronę przed bezlitosnymi cyberatakami, zablokuj się. Lockwella.