Narzędzia do analizy złośliwego oprogramowania są niezbędne do izolowania i badania złośliwego oprogramowania wykrytego w zasobach IT firmy, punktach końcowych i aplikacjach. Narzędzia te zazwyczaj identyfikują złośliwe oprogramowanie, a następnie przenoszą zainfekowane zasoby do bezpiecznego, odizolowanego środowiska. W tym środowisku piaskownicy specjaliści ds. bezpieczeństwa analizują kod i zachowanie złośliwego oprogramowania, aby zrozumieć jego funkcjonalność, ocenić szkody, jakie mogło ono spowodować, i opracować strategie obrony przed przyszłymi atakami. Narzędzia te są wykorzystywane przez zespoły ds. bezpieczeństwa i personel IT zajmujący się reagowaniem na incydenty, analizą ryzyka i operacjami związanymi z bezpieczeństwem. Zbierając dane z wykrytego złośliwego oprogramowania, wzmacniają środki bezpieczeństwa i zapobiegają przedostawaniu się podobnych zagrożeń do systemu. Informacje te są często integrowane z istniejącymi systemami analizy zagrożeń i wykorzystywane do badania szerszych segmentów infrastruktury IT, aby upewnić się, że złośliwe oprogramowanie nie przeniknęło do innych obszarów.