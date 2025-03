KantanMT

KantanMT Wyrafinowany i wydajny KantanMT pomaga organizacjom dotrzeć na rynki globalne, przyspieszając dostarczanie tłumaczeń – na dużą skalę! Tradycyjne rozwiązania MT są trudne w użyciu, trudno dostępne, drogie we wdrożeniu i trudne technicznie w utrzymaniu. KantanMT jest łatwy w dostępie, użytkowaniu, utrzymaniu i wdrażaniu. Jest to wyrafinowane i wydajne rozwiązanie do tłumaczenia maszynowego w łatwym w użyciu pakiecie: do korzystania z naszej platformy nie są potrzebne żadne umiejętności techniczne ani żadne specjalne wymagania dotyczące sprzętu lub oprogramowania. Członkowie mogą natychmiast zalogować się i tworzyć spersonalizowane rozwiązania do tłumaczenia maszynowego na platformie KantanMT. Gwałtowny wzrost wysiłków związanych z tworzeniem treści i globalizacją sprawia, że ​​trudniej jest nadążać za liczbą tłumaczeń. Tłumaczenie maszynowe to realna alternatywa dla dostawców usług lokalizacyjnych, którzy chcą rozwijać swoją działalność i tłumaczyć więcej treści dla swoich klientów. ** Dostosuj: Twórz zaawansowane silniki neuronowego tłumaczenia maszynowego na podstawie danych swojej firmy, korzystając z zasobów tłumaczeniowych (TMX, TBX lub bezpłatne zestawy danych szkoleniowych). Dostosowywanie silników za pomocą treści i terminologii z domeny zwiększy dokładność tłumaczenia, redukując czas i koszty. ** Ulepszanie: Zmierz płynność i precyzję tłumaczenia za pomocą KantanBuildAnalytics, wysoce wizualnego i intuicyjnego interfejsu, który wyświetla wskaźniki Twoich wyszukiwarek, aby wskazać obszary wymagające poprawy. Oceń wydajność swoich silników za pomocą dostosowanych LQR, aby dostroić silniki i szybko stworzyć gotowe do produkcji rozwiązania MT! ** Wdrożenie: uruchamiaj zadania tłumaczeniowe na platformie lub bezproblemowo integruj się z niektórymi wiodącymi w branży narzędziami CAT. Zarządzaj wydajnością tłumaczenia maszynowego dzięki automatycznemu skalowaniu wdrożeń w chmurze za pomocą KantanAPI.