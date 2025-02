Usługi tłumaczeń maszynowych - Najpopularniejsze aplikacje - Szwecja

Stepes

stepes.com

Stepes to pierwsza na świecie aplikacja do tłumaczeń oparta na ludziach, zapewniająca szybkie i dokładne usługi tłumaczeń językowych w ponad 100 językach. Utwórz konto i wprowadź tekst, prześlij dokumenty lub zrób zdjęcie, a następnie zleć ich szybkie i dokładne tłumaczenie. Możesz także wezwać tłumaczy na międzynarodowe spotkania biznesowe, konferencje lub pomoc w podróży. Czatuj z tłumaczami, aby uzyskać wskazówki dojazdu i pomoc w nagłych przypadkach w zakresie tłumaczeń na większość języków. Wysyłaj tekst, obrazy lub nagrania głosowe i zapewniaj ich dokładne tłumaczenie na bieżąco lub zamawiaj usługi tłumaczenia ustnego przez profesjonalnych tłumaczy. Globalna sieć Stepes, składająca się z tysięcy lokalnych profesjonalnych lingwistów, jest gotowa do pracy i pomocy we wszystkich Twoich potrzebach związanych z tłumaczeniami językowymi. Niezależnie od tego, czy jesteś firmą poszukującą szybkich i wysokiej jakości rozwiązań tłumaczeniowych dla przedsiębiorstw, czy też osobą fizyczną szukającą pomocy językowej w podróży, Stepes to aplikacja tłumaczeniowa, której potrzebujesz, aby uzyskać najdokładniejsze i niezawodne tłumaczenia na żądanie w dowolnym miejscu. Ich doświadczeni tłumacze specjalizują się w różnych dziedzinach, co czyni ich idealnymi do tłumaczeń językowych i ustnych w wielu dziedzinach przemysłu, takich jak prawo, medycyna, finanse, IT, przemysł, inżynieria, e-commerce, moda i nie tylko. Stepes dostarcza najszybsze profesjonalne usługi tłumaczeniowe dla międzynarodowych przedsiębiorstw na skalę globalną. Mogą to zrobić, umożliwiając swoim tłumaczom otrzymywanie natychmiastowych powiadomień o Twoich prośbach o tłumaczenie na urządzenia mobilne na całym świecie, co pozwala im natychmiast tłumaczyć na smartfonach lub komputerach stacjonarnych.