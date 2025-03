Oprogramowanie do uczenia maszynowego - Najpopularniejsze aplikacje - Watykan

Vivas.AI

Vivas.AI to kompleksowy rynek zapewniający dostęp do szerokiej gamy modeli sztucznej inteligencji do różnych zastosowań w różnych branżach. Vivas.AI przesuwa równowagę sił z inżynierów ML na inżynierów aplikacji. Twórcy aplikacji nie są już zobowiązani do samodzielnego opracowywania modeli, ale po prostu wykorzystują je do tworzenia swoich ulubionych aplikacji, po prostu przeciągając je i upuszczając na wybraną platformę o niskim kodzie. Użytkownicy mogą weryfikować modele za pomocą przykładowych danych i uzyskiwać dostęp do kart modeli, najlepszych praktyk i ograniczeń, aby zapewnić klientom pełną przejrzystość i zaufanie do wybranych przez siebie modeli. Model biznesowy Vivas.AI ma charakter włączający i stara się zapewnić rynek, na którym wielu dostawców może oferować swoje modele. To sprawia, że ​​rynek Vivas.AI jest znacznie bardziej inkluzywny i szeroki. Krótko mówiąc, Vivas.AI aspiruje do bycia „Uberem” na rynku AI/ML.