Oprogramowanie do zarządzania lojalnością - Najpopularniejsze aplikacje - Słowacja

99minds to wszechstronne rozwiązanie do angażowania, pozyskiwania i zatrzymywania klientów. Jesteśmy wielokanałową platformą do automatyzacji marketingu dla handlu elektronicznego i sklepów, wymagającą przetwarzania i zarządzania kartami podarunkowymi, programów lojalnościowych i nagród, kuponów i rozwiązań polecających. Najlepszą częścią 99minds jest łatwa w obsłudze, opłacalna platforma marketingowa typu plug & play, która umożliwia zespołowi marketingowemu tworzenie kampanii prowadzących do spersonalizowanych promocji i budowanie wielokanałowej obsługi klienta. Dzięki 99minds możesz zmienić swoich konsumentów w zwolenników marki. Twórz spersonalizowane kampanie, które ekscytują Twoich klientów — generuj miliony kuponów, kody rabatowe oparte na danych, programy polecające dla kupujących, programy lojalnościowe zachęcające klientów do pozostania, konfiguruj automatyczne łączenie produktów i promocję opartą na lokalizacji. Best Forbuilt dla firm dowolnej branży i sprzedawców detalicznych każdej wielkości na platformach eCommerce, takich jak Bigcommerce Shopify, Woocommerce, Salesforce Commerce, MIVA, Cart.com i Shopware. Zintegrowany z punktami sprzedaży (POS), takimi jak Square, Lightspeed, Vend, Heartland Retail, Hike, Runit, Retail Pro. Integracja Marketing Automation z CRM, CDP i narzędziami do marketingu e-mailowego, takimi jak Hubspot, Active Campaign, Aweber, Segment, Listtrack, Salesforce, Mailchimp, Klaviyo, Sendlane, Sendgrid, Ominsend