Cribl

Cribl Stream to platforma obserwowalności i strumieniowego przesyłania danych do przetwarzania w czasie rzeczywistym logów, metryk, śladów i danych obserwowalności, która umożliwia zespołom ITops/SRE/SecOps/O11y gromadzenie potrzebnych danych i kształtowanie danych w potrzebnych formatach , kieruj dane dokądkolwiek chcą i odtwarzaj dane na żądanie; umożliwiając klientom obserwowanie więcej i wydawanie mniej, wybór i elastyczność oraz kontrolę nad swoimi danymi. Uzyskaj odpowiedni strumień danych do właściwych miejsc docelowych, we właściwych formatach i we właściwym czasie.