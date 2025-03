Coralogix

Coralogix to platforma umożliwiająca obserwację z pełnym stosem, która zapewnia nieskończony wgląd w dzienniki, metryki, śledzenie i dane dotyczące bezpieczeństwa, kiedy i gdzie ich potrzebujesz. Unikalna technologia Streama© służy do analizowania danych dotyczących obserwowalności typu in-stream bez polegania na indeksowaniu, co oznacza, że ​​Twoje dane – wszystkie – wpływają na Twój produkt, operacje i firmę. Komponenty w strumieniu przechowują stan systemu, aby zapewnić wgląd w stany i alerty w czasie rzeczywistym bez konieczności indeksowania danych — więc nigdy nie ma żadnych kompromisów w celu osiągnięcia obserwowalności. Po pobraniu, przeanalizowaniu i wzbogaceniu dane są zapisywane zdalnie w zasobniku archiwum kontrolowanym przez klienta. Do archiwum można przeglądać bezpośrednio w dowolnym momencie, z interfejsu użytkownika platformy lub za pośrednictwem interfejsu CLI, zapewniając użytkownikom nieskończone przechowywanie z pełną kontrolą i dostępem do swoich danych. Przeglądaj i wysyłaj zapytania do danych z dowolnego pulpitu nawigacyjnego, używając dowolnej składni. Coralogix pomyślnie spełniła wymogi BDO dotyczące bezpieczeństwa i prywatności, w tym RODO, SOC 2, PCI, HIPAA i ISO 27001/27701.