Oprogramowanie do analizy lokalizacji - Najpopularniejsze aplikacje - Watykan

Azira Pinnacle

azira.com

Azira LLC, globalna platforma Consumer Insights, pomaga liderom marketingu i operacjom poprawić swoją efektywność dzięki praktycznym informacjom, które wpływają na wyniki biznesowe. Jej misją jest tworzenie bardziej odpowiedniego świata, w którym marki mają możliwość docierania do konsumentów i budowania relacji z nimi. Azira dostarcza innowacyjne rozwiązania marketingowe umożliwiające selekcję odbiorców, aktywację kampanii wielokanałowych i zrozumienie atrybucji odwiedzin. Dostarcza także informacji operacyjnych na potrzeby przypadków użycia, takich jak wybór lokalizacji, analiza obszaru handlowego, analiza konkurencji i nie tylko. Azira obsługuje przedsiębiorstwa z branży handlu detalicznego, hotelarstwa, podróży, nieruchomości, usług finansowych i mediów. Platforma Azira Data Intelligence Platform rzuca światło na zachowania konsumentów w ponad 70 milionach miejsc w 44 krajach. Inteligencja operacyjna: Pinnacle ułatwia uzyskanie wglądu w skuteczność lokalizacji, co pomaga odpowiedzieć na następujące pytania: - Jaki jest ruch pieszy do mojej lokalizacji? - Jaki dzień tygodnia lub pora dnia przyciąga najwięcej odwiedzających? - Ile czasu spędzają w mojej lokalizacji? - Gdzie mieszkają i pracują moi goście? - Jaka jest najpopularniejsza trasa, którą odwiedzający docierają do mojej lokalizacji? - Jak radzą sobie moi konkurenci? Inteligencja marketingowa: Allspark zapewnia natychmiastowy dostęp do zaawansowanej selekcji odbiorców, co wspomaga marketing oparty na danych: - Twórz listy odbiorców i zarządzaj nimi w oparciu o dane ze świata rzeczywistego. - Zwiększ efektywność planowania mediów dzięki szacunkom w czasie rzeczywistym dotyczącym niestandardowych odbiorców w kanałach cyfrowych i porównuj wyniki, aby mądrzej alokować budżet. - Aktywuj na wybranej platformie. - Zamknij pętlę z atrybucją offline, aby mierzyć wyniki. - Twórz grupy odbiorców podobne do Twoich obecnych klientów lub klientów konkurencji i kieruj do nich reklamy, aby zwiększyć liczbę przejęć.